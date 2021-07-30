Зеленський доручив привести українські кордони у бойову відповідність

Подробиць щодо наказу Зеленського Данілов не повідомив

Президент Володимир Зеленський поставив завдання привести в бойову відповідність кордони України. Про це сьогодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську на Донеччині.

«Є завдання, яке поставив президент – найближчим часом привести в бойову відповідність всі наші кордони», – повідомив Данілов.

Він зауважив, що Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону. На цю тему доповідав новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зазначимо, що напередодні Держприкордонслужба підтвердила закриття кордону на в’їзд у Білорусь. У відомстві пояснюють, що закриття не поширюється на тих, хто прямує за дипломатичними документами; екіпажів літаків, кораблів, поїздів; близьких родичів білорусів або тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі; студентів та абітурієнтів закладів Білорусі та людей, які їдуть на Covid-вакцинацію.

Нещодавно росіянин тричі проривався в Україну. Його затримали. Йому вручили повідомлення про підозру.

Раніше прикордонники розповіли, як закарпатець тікав від них, бо «хотів перевірити, як солдатики бігають». Тепер за цю «розвагу» закарпатцю доведеться відповісти. За злісну непокору на нього оформили документи адмінпровадження. Міру відповідальності визначить суд.

Також нагадаємо, що 18 липня у Сумській області стався напад на прикордонників. Попередньо, троє співробітників СБУ побили прикордонників та забрали їх табельну зброю, після чого втекли.

Згодом суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на прикордонників у Сумській області. Обох співробітників СБУ відправили під домашній арешт.



