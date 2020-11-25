Україна підписала безвіз з карибською острівною державою

Українці зможуть без віз подорожувати до острівної держави Сент-Вінсент і Гренадіни

Український посол у Лондоні назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою

Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни уклали угоду про безвізовий режим.

Про це на своїй сторінці в Тwitter повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців», –написав Пристайко.

Український посол у Лондоні назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені лише в 2019 році.

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And today with H.E. Mr. Cenio Lewis, High Commissioner of SVG to the UK (@svghighcom) we launched #visafree regime. Step-by-step and all the #Commonwealth nations gonna be visa-free for Ukrainians. Looking at you, #Australia, #Canada and #UK pic.twitter.com/4iIqrcMtwN — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2020

Реалізація даного рішення дозволить запровадити безвізовий режим взаємних поїздок для громадян України і Сент-Вінсента і Гренадін терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Як відомо, Сент-Вінсент і Гренадіни – це острівна держава в Карибському морі (незалежна від Великої Британії з 1979 року) з розвиненим туризмом і сільським господарством. Входить до Британської Співдружності націй.

Нещодавно Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз.

Нагадаємо, що Україна та Алжир підпишуть угоду про безвіз.

Крім того, глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.