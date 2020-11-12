Питання про втрату безвізу з Євросоюзом зняте – заступник Єрмака

арячу фазу напруги навколо цього питання ми пройшли

Офіс президента: Г арячу фазу напруги навколо цього питання ми пройшли

Офіс президента стверджує, що безвізовий режим України з ЄС в безпеці

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що оперативні дії президента Володимира Зеленського дозволили зняти питання про втрату Україною безвізового режиму з Європейським союзом. Про це Жовква заявив в ефірі Радіо НВ.

«Можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, в тому числі питання безвізового режиму, – не дай боже скасування чи призупинення безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. І це підтверджують численні наші партнери», – сказав він.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною, адже це була одна з головних вимог при його запровадженні.

Президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.