Україна припускає обмін «засуджених» до страти британців на Медведчука – ЗМІ

Питання щодо «засуджених» у «ДНР» громадян Великої Британії обговорювалося з очільницею МЗС Сполученого Королівства

У Києві не виключають можливий обмін «засуджених» у так званій «ДНР» до страти британців Шона Піннера та Ейдена Асліна. Про це повідомляє британський таблоїд Sunday Express з посиланням на інформацію від своїх джерел в українській столиці.

За даними видання, обмінною монетою може стати затриманий раніше правоохоронцями український політик та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

«Питання цих людей (обмін Піннера та Асліна – ред.) обговорювалося цього тижня з міністром закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великій Британії та обов'язково розглянемо обмін на Медведчука», – сказав співрозмовник видання.

Джерела видання в Україні також повідомили, що наразі оцінюється перспектива військового порятунку британських військових з полону, але чи обговорювалося це з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом під час його візиту до Києва в п’ятницю, наразі невідомо.

Нагадаємо, 9 червня «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України. У «ДНР» заявили, що засуджені мають місяць на оскарження вироку.

Британці Шон Піннер та Ейден Аслін потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі.

Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним «судовий процес»над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

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