Що відомо про іноземний бійців, яких окупанти засудили до страти

Що відомо про іноземних бійців та як вони потрапили на лаву «суду» терористів

Троє бійців іноземного легіону потрапили у російський полон навесні цього року

9 червня «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

Що відомо про іноземних бійців та як вони потрапили на лави «суду» терористів

Британець Ейден Аслін збирався одружитися на початку квітня. У 2018 році британець переїхав з англійського Ньюарку в Україну до своєї дівчини і незабаром став морським піхотинцем у збройних силах країни, отримавши друге громадянство – України.

Ейден Аслін

Підрозділ, у якому служив Аслін, обороняв обложений російськими військами Маріуполь. Бомбардування міста йшли щодня. Підрозділ був відрізаний від основних сил української армії. На власне весілля Ейден Аслін не потрапив.

21-річний марокканець Саадун Брагім також був у Маріуполі. «ДНРівцям» він сказав, що не міг знайти у Марокко роботу, тому у 2019 році переїхав до України.

Саадун Брагім

Сім'я допомогла йому купити квиток до Полтави за 100 доларів. Протягом року на курсах Саадун вивчав російську, після чого вступив до Київського політехнічного інституту на факультет авіаційних та космічних систем, але не закінчив його. У 2021 році Брагім підписав трирічний контракт і подався служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах.

Колишній менеджер з переробки відходів із Британії Шон Піннер, за словами родичів, переїхав із дружиною в Україну та пізніше підписав контракт із збройними силами країни. Трирічний контракт Піннера мав закінчитися наприкінці цього року. Після цього він планував займатися гуманітарною роботою, але почалася війна.

Шон Піннер

Усі троє опинилися в обложеному Маріуполі, беручи участь у обороні міста. З будівлі заводу «Азовсталь» Ейден Аслін іноді виходив на зв'язок із сім'єю, повідомляв, що з ним все гаразд, надсилав друзям відео для публікації у соцмережах. «Одного разу він зателефонував мені та сказав, що у них не залишилося зброї для боротьби», – розповіла ВВС його мати Енг Вуд.

Наприкінці травня військовослужбовці, які тижнями обороняли «Азовсталь», здалися в полон. За даними Росії, на підконтрольних їй територіях України утримують 2439 осіб з «Азовсталі». Українська влада каже, їхня кількість більша.

Нагадаємо, так звана «ДНР» обвинуватила трьох іноземців у найманстві та в скоєнні дій, «спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою «ДНР».

Нагадаємо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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