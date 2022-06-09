Окупанти «ДНР» засудили до смертної кари трьох полонених з іноземного легіону

«Суд» у «ДНР» дав іноземцям місяць на оскарження вироку

«Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Так звана «ДНР» обвинуватила трьох іноземців у найманстві та в скоєнні дій, «спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою «ДНР». Головуючий колегії у справі «суддя» Олександр Нікулін заявив, що під час ухвалення вироку «суд» керувався 2не тільки прописаними нормами і правилами, а й головним, непорушним принципом – справедливості».

Як пояснив Нікулін, «подані стороною звинувачення докази дозволили суду винести обвинувальний вирок».

«Суддя» також заявив, що всі підсудні без винятку «визнали себе винними за всіма пунктами звинувачення».

Зазначається, що у засуджених іноземців буде місяць на оскарження вироку. Видання зазначає, що британці Шон Піннер та Ейден Аслін потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі.

Нагадаємо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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