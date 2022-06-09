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    Політика

    МЗС відреагувало на смертний вирок суду «ДНР» для іноземців із ЗСУ

    Окупанти поставили інтереси пропаганди вище закону і моралі - МЗС відреагувало на смертний вирок суду «ДНР» для іноземців із ЗСУ
    Окупанти поставили інтереси пропаганди вище закону і моралі
    фото з відкритих джерел

    На іноземних військовослужбовців у лавах ЗСУ поширюється правовий статус комбатантів

    Міністерство закордонних справ України назвало нікчемним «судовий процес» над іноземними військовослужбовцями Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

    Він зауважив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Відтак, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

    «Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися», – заявив Ніколенко.

    Речник МЗС наголосив, що «судовий процес» над військовослужбовцями ЗСУ на тимчасово захоплених українських територіях є нікчемним.

    «Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль для звільнення всіх захисників України», – підсумував дипломат.

    Як відомо, відповідно до міжнародного права, комбатантами є особи, які входять до складу збройних сил воюючої країни та беруть участь безпосередньо у воєнних діях. У разі потрапляння іноземців у полон на них поширюється дія Женевських конвенцій.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

    Британці Шон Піннер та Ейден Аслін потрапили в полон у Маріуполі у середині квітня. Марокканець Брагім Саадун опинився у полоні 12 березня у Волновасі.

    Як відомо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

    На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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    Теги: МЗС росія окупанти «ДНР» війна полон Україна окупація #stoprussia
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    МЗС відреагувало на смертний вирок суду «ДНР» для іноземців із ЗСУ