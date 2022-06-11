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    Події в Україні

    Верещук розповіла про подальшу долю засуджених до страти іноземних бійців

    &laquo;Засуджені&raquo; до смертної кари бійці іноземного легіону можуть повернутись додому - Верещук розповіла про подальшу долю засуджених до страти іноземних бійців
    «Засуджені» до смертної кари бійці іноземного легіону можуть повернутись додому
    фото з відкритих джерел

    Військовослужбовців можуть обміняти

    Рано чи пізно трьох військовослужбовців-іноземців, яких окупанти «засудили» до смертної кари, обміняють. Про це заявила міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    «Що там в голові у терористів, звісно, я не знаю. Втім, щось мені підказує, що, зрештою, так чи інакше, рано чи пізно, ці три військовослужбовці будуть обміняні (або іншим чином потраплять додому)», – написала Верещук.

    Міністерка зазначила, що мета ворога – це тероризувати західну суспільну думку за допомогою загрози розстрілу трьох заручників.

    Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку фіктивний суд терористів виніс «вирок» трьом військовослужбовцям Збройних сил України: Ейдену Асліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

    Ейден Аслін – колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Разом з Есліном у полоні опинився колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. Підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.

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    Теги: росія окупанти суд війна полон Україна смертна кара окупація #stoprussia
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    Верещук розповіла про подальшу долю засуджених до страти іноземних бійців