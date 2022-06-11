Верещук розповіла про подальшу долю засуджених до страти іноземних бійців

Військовослужбовців можуть обміняти

Рано чи пізно трьох військовослужбовців-іноземців, яких окупанти «засудили» до смертної кари, обміняють. Про це заявила міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Що там в голові у терористів, звісно, я не знаю. Втім, щось мені підказує, що, зрештою, так чи інакше, рано чи пізно, ці три військовослужбовці будуть обміняні (або іншим чином потраплять додому)», – написала Верещук.

Міністерка зазначила, що мета ворога – це тероризувати західну суспільну думку за допомогою загрози розстрілу трьох заручників.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку фіктивний суд терористів виніс «вирок» трьом військовослужбовцям Збройних сил України: Ейдену Асліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

Ейден Аслін – колишній доглядач із Великої Британії. Його схопили в Маріуполі у квітні. Разом з Есліном у полоні опинився колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. Підданий Марокко Брагім Саадун 12 березня здався в полон у Волновасі.



