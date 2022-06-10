Як британські газети відреагували на донецький «суд» над співвітчизниками (фото)

Британські ЗМІ не мають сумнівів, що за вироком «суду ДНР» для бійців інтернаціонального легіону ЗСУ стоїть Володимир Путін

Провідні газети Великої Британії звинуватили Путіна у смертній карі для британських добровольців

Перші шпальти свіжих номерів найбільших британських паперових видань були присвячені «суду ДНР», який ухвалив смертний вирок двом британських бійцям зі складі інтернаціонального легіону Збройних сил України.

Газета The Mirror зазначила, що смертний вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру – справа рук президента Росії Володимира Путіна.

Видання Financial Times назвало рішення донецького «суду» обурливим.

Daily Mail, опублікувавши статтю про смертний вирок для двох британців у рубрику «Жахи війни в Україні», зазначило, що «суд» був не більш ніж путінським шоу.

А газета The Guardian назвала «суд» у Донецьку – шоу в стилі радянських часів.

Нагадаємо, що учора, 9 червня, окупанти «ДНР» засудили до смертної кари трьох полонених з інтернаціонального легіону – двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна.

Українські та міжнародні організації уже відреагували на цю подію. Міністерство закордонних справ України заявило, що на іноземних військовослужбовців у лавах ЗСУ поширюється правовий статус комбатантів.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила вирок окупантського «суду» і закликала до дотримання загальних європейських принципів прав людини.