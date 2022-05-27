Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)

Наші бійці змушені прибирати за рашистами

Лише небагатьох поховали самі росіяни в нашвидкуруч зроблених могилах

Армія загарбників з кожним днем все більше доводить, що гасло «русккие своих не бросают» – відверта брехня.

На звільнених територіях, українська армія знаходить безліч тіл окупантів, які ніхто з росіян навіть не подумав забирати, повідомляє Громадське.

Антон Іванніков – капітан Збройних сил України – на повністю простріляній осколками машині їздить звільненими селами й забирає ці тіла. Декотрі лежать уже тижнями, декого поховали самі росіяни в нашвидкуруч зроблених могилах.

«Їх ніхто не збирає, вони нікому не потрібні. Але від цієї роботи залежить життя наших військових. Це робота, яку потрібно виконувати. Якщо не я, не моя команда, то хто інший?», – каже капітан Іванніков.

Наразі вдалося забрати 63 тіла із трьох звільнених сіл – Вільхівки, Малої Рогані та Циркунів. Тепер вони в рефрижераторі на одній із залізничних станцій. Пошуки тривають.

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Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в КамАЗ, а за ним еще восемь человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – розповідає військовий РФ своїй дружині.