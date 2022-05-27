  1. Головна
  2. Фото
  3. Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
рус
    Фото

    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)

    Наші бійці змушені прибирати за рашистами - Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Наші бійці змушені прибирати за рашистами
    фото: Тетяна Костик/hromadske

    Лише небагатьох поховали самі росіяни в нашвидкуруч зроблених могилах

    Армія загарбників з кожним днем все більше доводить, що гасло «русккие своих не бросают» – відверта брехня.

    На звільнених територіях, українська армія знаходить безліч тіл окупантів, які ніхто з росіян навіть не подумав забирати, повідомляє Громадське.

    Антон Іванніков капітан Збройних сил України на повністю простріляній осколками машині їздить звільненими селами й забирає ці тіла. Декотрі лежать уже тижнями, декого поховали самі росіяни в нашвидкуруч зроблених могилах.

    «Їх ніхто не збирає, вони нікому не потрібні. Але від цієї роботи залежить життя наших військових. Це робота, яку потрібно виконувати. Якщо не я, не моя команда, то хто інший?», – каже капітан Іванніков.

    Наразі вдалося забрати 63 тіла із трьох звільнених сіл Вільхівки, Малої Рогані та Циркунів. Тепер вони в рефрижераторі на одній із залізничних станцій. Пошуки тривають.

    Обережно!!! Фото 18+! Світлини містять елементи чутливого характеру!!!

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)
    фото: Тетяна Костик/hromadske

    Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

    «Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в КамАЗ, а за ним еще восемь человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – розповідає військовий РФ своїй дружині.

    Теги: росія окупанти армія війна смерть Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Своїм не потрібні. Хто і навіщо збирає тіла російських військових (фото)