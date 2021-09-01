Зустріч Зеленського та Байдена почалася (онлайн)

Зараз тривають переговори президентів США та України

У Білому домі розпочалася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. На порядку денному переговорів ціла низка важливих питань.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Зеленський та Байден мають провести зустріч віч-на-віч. Також мають відбутися переговори української та американської делегацій. Перед переговорами лідери держав мають зробити короткі заяви для ЗМІ.





Що на порядку денному

Зеленський та Байден планують сьогодні обговорити цілу низку важливих для України питань.

Очікується, що порядок денний зустрічі виглядатиме так:

Крим та Донбас – Зеленський планує обговорити з Байденом вирішення конфлікту з Росією та повернення окупованих територій;

Стратегічне партнерство – сторони обговорять відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства, яка не збиралася три роки;

«Північний потік – 2» – Байден та Зеленський обговорять усунення наслідків від початку експлуатації російського газопроводу;

Реформи – сторони обговорять реформи у сфері держуправління в Україні, а Зеленський обговорить з Байденом план трансформації України;

Економічне співробітництво – Україна та США підпишуть меморандум про підтримку в розмірі 3 млрд доларів;

Гуманітарна сфера – американський уряд надасть Україні додатково 45 млн доларів на допомогу постраждалим від війни українцям.

Чи буде спільна пресконференція

У розпорядку американського президента немає спільної пресконференції за підсумками сьогоднішньої зустрічі з Зеленським у Білому домі. Планується, що Байден після переговорів відправиться на щотижневий економічний брифінг.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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