Зеленський почав зустріч з Байденом. Що насамперед обговорили президенти (відео)

Зеленський нагадав Байдену про важку ситуацію на Донбасі

Телеканал Дом опублікував перше відео зустрічі президента Україні Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Байден привітав Зеленського і заявив, що у період святкування 30-річниці Незалежності України партнерство між країнами міцнішає.

Зеленський також нагадав Байдену про важку ситуацію на Донбасі.

Байден зазначив, що у США та України є спільні цінності і штати також віддані своїй цілі стосовно Європи, щоб вона була цільною, вільною і мирною.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.



