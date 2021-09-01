Зеленський почав зустріч з Байденом. Що насамперед обговорили президенти (відео)
Зеленський нагадав Байдену про важку ситуацію на Донбасі
Телеканал Дом опублікував перше відео зустрічі президента Україні Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.
Байден привітав Зеленського і заявив, що у період святкування 30-річниці Незалежності України партнерство між країнами міцнішає.
Зеленський також нагадав Байдену про важку ситуацію на Донбасі.
Байден зазначив, що у США та України є спільні цінності і штати також віддані своїй цілі стосовно Європи, щоб вона була цільною, вільною і мирною.
Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.
Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.
До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.
Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.
Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.
Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.
Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.