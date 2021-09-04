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    Україна тримає лідерство в Європі за кількістю довічно ув’язнених, – Денісова

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    &laquo;1536 осіб засуджені в Україні до довічного ув&rsquo;язнення&raquo; - Денісова - Україна тримає лідерство в Європі за кількістю довічно ув’язнених, – Денісова

    «1536 осіб засуджені в Україні до довічного ув’язнення» - Денісова

    Фото з відкритих джерел

    Омбудсмен обговорила з головою Моніторингової місії ООН з прав людини гуманізацію законодавства про довічно ув’язнених

    Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер. «Сторони обговорили гуманізацію національного законодавства стосовно осіб, які відбувають довічне покарання, адже на сьогодні Україна тримає лідерство серед країн Європи за кількістю довічників – 1536 осіб», – зазначено в повідомленні у Telegram-каналі.

    Денісова, зокрема, навела приклад громадянина С., який очікує перегляду вироку Апеляційного суду АР Крим від 26 листопада 2004 року за нововиявленими обставинами.

    «Його кримінальна справа знаходиться у тимчасово окупованому Криму та, через відсутність норми у міжнародних договорах про передачу справ, РФ відмовляється надати їх Україні», – розповіла Денісова.

    Вона уточнила, що на сьогодні законодавство України не передбачає дієвого механізму з можливості звільнення довічних від подальшого відбування покарання і позбавляє так званого права на надію – перегляду рішення суду через певний проміжок часу.

    Омбудсмен упевнена, що це питання може вирішити ухвалення Верховною Радою законопроєктів №4048 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» та №4049 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» у другому читанні та в цілому.

    «Тоді українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ з дострокового звільнення осіб, які засуджені до довічного ув’язнення. Сподіваюся, що законопроєкти будуть внесені до порядку денного найближчої сесії українського парламенту», – наголосила Денісова.

    Сторони також обговорили важливість ухвалення Верховною Радою закону «Про корінні народи України» і відзначили, що документ потребує уточнення, зокрема в частині внесення до списку корінних народів гагаузів, які проживають в Україні та Молдові і які не мають власної держави.

    Денісова подякувала Богнер за спільну роботу у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина.

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    Теги: ООН ЄСПЛ засуджені Україна Людмила Денісова звільнення
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    Україна тримає лідерство в Європі за кількістю довічно ув’язнених, – Денісова