Про що думав Байден під час розмови з Зеленським? Версія невербального психолога
За зовнішніми ознаками Байден домінував під час зустрічі
Під час зустрічі із Володимиром Зеленським президент США Джо Байден почувався впевнено та відчував свою домінацію. Таку думку політичного психолога, експерта з невербальної комунікації Валентина Кіма наведено у статті «Главкома» «Майже панічний стан». Невербальний психолог – про таємні знаки на зустрічі Зеленського і Байдена.
«У Байдена практично не було спроб встановити візуальний контакт із Зеленським. Лідер США робив досить плавні, нерізкі рухи. Він сидів, закинувши ногу на ногу», – зазначає експерт.
На думку психолога, це можна пояснити віковими особливостями: поважний вік не передбачає високу активність. «Однак це твердження не завжди вірне – згадайте, на зустрічі з Путіним Байден був більш емоційним та активним. Крім того, Байден міг почуватися стомленим: у нього зараз важкий емоційний період через не надто вдалу історію виходу з Афганістану, причому не він є винуватцем цієї ситуації, він отримав її у спадок», – констатує експерт.
Також Кім звертає увагу на те, що під час спілкування жести Байдена охоплювали великий простір, а це трапляється тоді, коли людина відчуває свою домінацію – її жести стають широкими.
«Американський президент перебував у сильній позиції під час переговорів. Він – на своїй території, має вищий статус і спілкується з колегою, який перед ним проштрафився і який демонструє ознаки тривоги. Байден, як політик з величезний досвідом, безумовно, бачив тривогу Зеленського. Тож американський лідер почувався спокійно і комфортно», – підсумовує Валентин Кім.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч з американським лідером Джо Байденом. Зустріч тривала понад дві години, за її результатами глави держав оприлюднили спільну заяву.
Водноча Зеленський під час зустрічі з Байденом забув обговорити з ним важливу тему.