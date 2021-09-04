Український паралімпієць вдруге зробив «неприємно росіянам» – відмовив у спільному фото

Під час церемонії нагородження російські спортсмени стояли обійнявшись самі

Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який завоював срібло на Паралімпіаді в Токіо в бігу на 200 метрів, знову відмовився зробити спільне фото з росіянами Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном, що посіли перше і третє місця відповідно.

Згідно з традицією, на церемонії нагородження спортсмени стають поруч і роблять спільне фото. Однак Цвєтов не підійшов до росіян, під час церемонії Сафронов і Калашян стояли обійнявшись самі. В цей час український спортсмен стояв окремо.

До цього спортсмен не став фотографуватися з російськими атлетами після забігу 30 вересня на 100 метрів, в якому став другим.

Російський легкоатлет, призер Паралімпійських ігор в Токіо Артем Калашян прокоментував вчинок українського бігуна Ігоря Цвєтова, який в черговий раз відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном на церемонії нагородження. Його слова наводить ТАСС.

Росіянин назвав поведінку суперника «негарною». «Стало неприємно», – розповів Калашян. При цьому російський спортсмен ні слова не згадав про агресію его країни проти України, та загибель 15 тис. українців у війні на Донбасі.

Паралімпіада в Токіо стартувала 24 серпня. У медальному заліку Ігор Україна з 96 нагородами (24 золоті, 46 срібних і 26 бронзових), як і раніше, утримує п’яту позицію, на одне «золото» випереджаючи Нідерланди, на три – Бразилію і на чотири – Австралію. Змагання завершаться 5 вересня.

Нагадаємо, українець, який відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді, пояснив свій вчинок.