Український паралімпієць вдруге зробив «неприємно росіянам» – відмовив у спільному фото
Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився зробити фото з росіянами на Паралімпіаді
Під час церемонії нагородження російські спортсмени стояли обійнявшись самі
Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який завоював срібло на Паралімпіаді в Токіо в бігу на 200 метрів, знову відмовився зробити спільне фото з росіянами Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном, що посіли перше і третє місця відповідно.
Згідно з традицією, на церемонії нагородження спортсмени стають поруч і роблять спільне фото. Однак Цвєтов не підійшов до росіян, під час церемонії Сафронов і Калашян стояли обійнявшись самі. В цей час український спортсмен стояв окремо.
До цього спортсмен не став фотографуватися з російськими атлетами після забігу 30 вересня на 100 метрів, в якому став другим.
Російський легкоатлет, призер Паралімпійських ігор в Токіо Артем Калашян прокоментував вчинок українського бігуна Ігоря Цвєтова, який в черговий раз відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном на церемонії нагородження. Його слова наводить ТАСС.
Росіянин назвав поведінку суперника «негарною». «Стало неприємно», – розповів Калашян. При цьому російський спортсмен ні слова не згадав про агресію его країни проти України, та загибель 15 тис. українців у війні на Донбасі.
Нагадаємо, українець, який відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді, пояснив свій вчинок.