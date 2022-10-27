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Шольц провів першу розмову із Сунаком: лідери поговорили про Україну та Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шольц провів першу розмову із Сунаком: лідери поговорили про Україну та Путіна
Лідери двох держав здійснюватимуть тиск на Путіна
фото з відкритих джерел

Лідери Британії та Німеччини будуть підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер провів першу телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомили в офісі британського прем’єра.

Сунак і Шольц обговорили партнерські відносини під час перебування на посадах міністрів фінансів своїх країн і висловили сподівання, що «продовжать розбудовувати дружні відносини на посадах лідерів».

«Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем'єр-міністр (Британії) та канцлер (Німеччини) погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери обговорили співпрацю між Великою Британією та Європейським Союзом щодо спільних викликів, зокрема Росії та глобальної енергетичної безпеки.

Як відомо 25 жовтня 2022 року новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Його попросять сформувати новий уряд.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

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Теги: Олаф Шольц Риши Сунак

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