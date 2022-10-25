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Ріші Сунак став прем‘єр-міністром Великої Британії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ріші Сунак став прем‘єр-міністром Великої Британії

Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років

Сьогодні, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Про це повідомляє Sky News.

Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Його попросять сформувати новий уряд.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Перед цим попередниця Сунака Ліз Трасс прибула до короля на аудієнцію, щоб офіційно заявити про свою відставку. Король відставку прийняв. На посаді глави уряду Ліз Трасс пробула 49 днів.

Ріші Сунак пройшов до британського парламенту в 2015 році після перемоги в окрузі Річмонд (Йорк). Через два роки він переобрався, впевнено обійшовши кандидата від Лейбористської партії.

Вперше був залучений до роботи в уряді у 2018 році під час кадрових перестановок Терези Мей, внаслідок яких він отримав посаду парламентського помічника міністра з питань ЖКГ, громад та місцевого самоврядування.

У липні 2019 став головним секретарем Казначейства в уряді Бориса Джонсона. Взимку того ж року здобув на своєму окрузі третю поспіль перемогу з результатом 63,6%. Вже у лютому 2020 року був призначений канцлером Казначейства (міністром фінансів). Під час пандемії COVID забезпечував заходи фінансової допомоги бізнесу, через що набув популярності у британців.

На чолі британського уряду Ліз Трасс пробула протягом 44 днів і оголосила про відставку. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

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