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Зеленський провів переговори з новим британським прем'єром Сунаком: що обговорили

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з новим британським прем'єром Сунаком: що обговорили
Зеленський поговорив із новим прем'єром Британії та запросив його в Україну
фото: Володимир Зеленський

Зеленський домовився «написати нову главу українсько-британських відносин» з Сунаком

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 жовтня провів телефонні переговори із новим главою уряду Британії Ріші Сунаком. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

«Вірю, що партнерство між нашими державами й вже традиційне британське лідерство у захисті демократії і свободи та надалі будуть лише посилюватись. Україна і Британія досягли найкращих відносин на цей час, але все одно маємо потенціал, аби збільшити нашу співпрацю, для того, щоб дати більше користі нашим суспільствам», – додав президент.

Зеленський запросив Сунака відвідати Україну. Також окремо президент уточнив, що домовився «написати нову главу українсько-британських відносин» з Сунаком.

«Однак сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем'єр-міністра відбувся саме до України. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку», – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Він наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.

Одразу після обрання на посаду Зеленський привітав Ріші Сунака.
 

Теги: переговори президент Україна Велика Британія

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