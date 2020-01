Ердоган обговорить з Путіним деокупацію Криму

Церемонія відкриття «Турецького потоку» запланована на 8 січня: у зв'язку з цим Путін летить до Туреччини

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Туреччина пообіцяла Україні підняти перед президентом РФ Володимиром Путірним питання деокупації Криму.

Пристайко провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, під час якої турецький колега висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

«Мій колега також підкреслив: Туреччина підніме питання деокупації Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно затриманих в Росії і на окупованих територіях, під час сьогоднішнього візиту Путіна», - написав Пристайко у своєму Twitter.

