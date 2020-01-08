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    Ердоган обговорить з Путіним деокупацію Криму

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    <span>8 січня Ердоган і Путін відкриють газопровід &laquo;Турецький потік&raquo;</span> - Ердоган обговорить з Путіним деокупацію Криму
    8 січня Ердоган і Путін відкриють газопровід «Турецький потік»

    Церемонія відкриття «Турецького потоку» запланована на 8 січня: у зв'язку з цим Путін летить до Туреччини

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Туреччина пообіцяла Україні підняти перед президентом РФ Володимиром Путірним питання деокупації Криму.

    Пристайко провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, під час якої турецький колега висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

    «Мій колега також підкреслив: Туреччина підніме питання деокупації Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно затриманих в Росії і на окупованих територіях, під час сьогоднішнього візиту Путіна», - написав Пристайко у своєму Twitter.

    Як відомо, 8 січня глава Кремля Володимир Путін відвідає Туреччину для участі в церемонії введення в експлуатацію газопроводу «Турецький потік» в обхід України по дну Чорного моря.

    Трубопровід природного газу «Турецький потік» має загальну потужність 31,5 млрд кубічних метрів, у тому числі, перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 млрд кубометрів російського газу.

    Друга лінія буде поставляти ще 15,75 млрд кубометрів газу в Європу через Туреччину, Болгарію, Сербію та Угорщину.

    Раніше повідомлялося, що російський газ по трубопроводу «Турецький потік» почав надходити в Грецію і Північну Македонію. Про це в неділю, 5 січня, повідомив виконавчий директор болгарського «Булгартрансгаз» Володимир Малинов.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Крим газ Путін Турецький потік окуповані території
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