Росія ввела в експлуатацію газопровід «Турецький потік»



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом з президентом Росії Владіміром Путіним у Стамбулі відкрили першу чергу газогону TurkStream Фото: Anadolu

«Турецький потік» складається з двох ниток потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік кожна

Росія ввела в експлуатацію магістральний газопровід «Турецький потік». Про це сказано в повідомленні на сайті президента Росії Володимира Путіна.

Повідомляється, що «Турецький потік» складається з двох ниток потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік кожна.

«По першій нитці газ надходить із родовищ Західного Сибіру безпосередньо турецьким партнерам. За другою піде транзитом через територію Туреччини на Балкани, в тому числі в Болгарію, Сербію, Грецію», - наголошується в повідомленні з посиланням на слова Путіна.

Згідно з повідомленням, на церемонії введення в експлуатацію газопроводу були присутні Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Як повідомлялось, голова правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв очікує зниження транзиту російського газу через територію України в 2020 році на 15 млрд куб. м до 75 млрд куб. м, у зв'язку з введенням в експлуатацію «Турецького потоку».

У 2019 Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом із компанією «Газпром» (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.