Українці назвали найуспішнішого в міжнародній політиці президента

Опитування показало, що найбільш ефективною зовнішня політика була при Петру Порошенку

Успіхи у міжнародній політиці чинного президента Володимира Зеленського позитивно оцінили лише 8,1% опитаних українців

Українці підтримують вступ до ЄС та НАТО та вважають найефективнішим у міжнародній політиці п’ятого президента України Петра Порошенка. Такі результати соціологічного опитування, проведеного центром «Социс» 16 – 21 вересня 2021 року.

Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.

Згідно з дослідженням, у разі проведення найближчим часом референдуму про вступ України до Європейського Союзу – 61,4% українців проголосували б «за», а 26,4% – проти. Вступ України до НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% – проти.

Також українці вважають найуспішнішим у міжнародній політиці п’ятого президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних. 17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% – Володимира Зеленського. Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича – 5,1% і Віктора Ющенка – 4,9%.

Крім того, найбільш спроможним серед українських політиків ефективно забезпечити інтеграцію України до ЄС та НАТО 21,8% опитаних українців вважають Петра Порошенка. 16,1% – вважають таким політиком Володимира Зеленського, 3,6% – Володимира Гройсмана, 3,3% – Ігоря Смешка, 2,8% – Юлію Тимошенко, 2,1% – Дмитра Разумкова, 1,8% – Юрія Бойка і 1,3% – Євгена Мураєва. Решта політиків не набрали 1%.

Українці також досить стримано оцінюють результати проведення «Кримської платформи» та візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. 45,4% опитаних зазначили, що проведення «Кримської платформи» – це подія, яка не має жодного практичного впливу на повернення Криму до складу України, 19,8% – вважають, що це наближає повернення Криму, а 9,2% – переконані, що це ускладнить повернення Криму. Не очікують від візиту президента Зеленського до США значних наслідків для україно-американських стосунків 47,9% опитаних, а 32,2% – вважають, що цей візит матиме істотні наслідки для двосторонніх відносин.

Опитування проведене 16 – 21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки 2,4%.

До слова, понад половина українців підтримують ринок землі – опитування.

Ще соціологи визначили, у якому місті України найбільше люблять Росію.