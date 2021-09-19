Соціологи визначили, у якому місті України найбільше люблять Росію
У Львові найгірше ставлення до Росії, найкраще – у Сєвєродонецьку
В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.
В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% – як тепле, 34% – нейтрально. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.
У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% – тепле, 25% – нейтральне.
У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі – 9%, 31%, 34%.
У жителів Запоріжжя виявили трохи гірше ставлення до Росії. Дуже тепле у 8% респондентів, тепле – у 24%, нейтральне – у 35%. У Миколаєві відповідно 8%, 19%, 32%, в Дніпрі – 6%, 23%, 36%.
Найгірше ставлення до Росії у Львові. Дуже холодно до цієї країни ставляться 58% жителів і 17% холодно. Дуже тепле ставлення має 1% опитаних і 3% тепле ставлення, 18% – нейтральне.
В Івано-Франківську і Тернополі спостерігається схожа ситуація. Там дуже холодно до Росії ставляться 50%.
Опитування провели в 24 обласних центрах України, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування відбулося на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів.
Статистична похибка не перевищує ±3,5%.
Нагадаємо, більшість українців, які вважають себе бідними, розмовляють російською мовою, і не бачать нічого поганого у діях РФ відносно нашої країни та не хочуть до Європейського Союзу й НАТО.