Соціологи визначили, у якому місті України найбільше люблять Росію

У Львові найгірше ставлення до Росії, найкраще – у Сєвєродонецьку

В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.

В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% – як тепле, 34% – нейтрально. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% – тепле, 25% – нейтральне.

У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі – 9%, 31%, 34%.

У жителів Запоріжжя виявили трохи гірше ставлення до Росії. Дуже тепле у 8% респондентів, тепле – у 24%, нейтральне – у 35%. У Миколаєві відповідно 8%, 19%, 32%, в Дніпрі – 6%, 23%, 36%.

Найгірше ставлення до Росії у Львові. Дуже холодно до цієї країни ставляться 58% жителів і 17% холодно. Дуже тепле ставлення має 1% опитаних і 3% тепле ставлення, 18% – нейтральне.

В Івано-Франківську і Тернополі спостерігається схожа ситуація. Там дуже холодно до Росії ставляться 50%.

Опитування провели в 24 обласних центрах України, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування відбулося на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів.

Статистична похибка не перевищує ±3,5%.

Нагадаємо, більшість українців, які вважають себе бідними, розмовляють російською мовою, і не бачать нічого поганого у діях РФ відносно нашої країни та не хочуть до Європейського Союзу й НАТО.

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