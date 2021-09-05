Уряд заміряє культурний рівень українців. Гроші вже виділені

Опитування має відбуватися у формі face-to-face на дому або біля будинку у респондента, враховуючи карантинні обмеження

Опитування має відбуватися у формі face-to-face на дому або біля будинку у респондента, враховуючи карантинні обмеження

Міністерство культури витратить 6,5 млн грн на всеукраїнське опитування

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило тендер на опитування громадської думки очікуваною вартістю 6,51 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Основна мета проведення дослідження – з’ясувати деякі аспекти культурних потреб (фокус на читацьких практиках та користуванні Інтернетом, залученості до творчо-мистецької діяльності, участі в культурних заходах, доступності культурної інфраструктури, мовних практиках і преференціях, рівні та специфіці релігійності населення).

Всеукраїнське опитування, за планами замовника, повинно охопити населення віком 14 років і старше на території України, крім тимчасово окупованих територій. Загалом хочуть опитати 20 тис. респондентів, із них 800 – у кожній із 24 областей та у Києві. На це потенційний переможець має витратити не більше ніж 60 днів.

Саме ж опитування має відбуватися у формі face-to-face на дому або біля будинку у респондента, враховуючи карантинні обмеження.

Аукціон за цим тендером запланований на 18 жовтня.

Нагадаємо, наразі українці найбільше довіряють Збройним силам України (68%), волонтерам (64%) та церкві (63,5%). Водночас найменше довіряють російським медіа, чиновникам, Верховній Раді та судам. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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