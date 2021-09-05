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    Уряд заміряє культурний рівень українців. Гроші вже виділені

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    Опитування має відбуватися у формі face-to-face на дому або біля будинку у респондента, враховуючи карантинні обмеження - Уряд заміряє культурний рівень українців. Гроші вже виділені
    Опитування має відбуватися у формі face-to-face на дому або біля будинку у респондента, враховуючи карантинні обмеження
    Фото: glavcom.ua

    Міністерство культури витратить 6,5 млн грн на всеукраїнське опитування

    Міністерство культури та інформаційної політики оголосило тендер на опитування громадської думки очікуваною вартістю 6,51 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

    Основна мета проведення дослідження – з’ясувати деякі аспекти культурних потреб (фокус на читацьких практиках та користуванні Інтернетом, залученості до творчо-мистецької діяльності, участі в культурних заходах, доступності культурної інфраструктури, мовних практиках і преференціях, рівні та специфіці релігійності населення).

    Всеукраїнське опитування, за планами замовника, повинно охопити населення віком 14 років і старше на території України, крім тимчасово окупованих територій. Загалом хочуть опитати 20 тис. респондентів, із них 800 – у кожній із 24 областей та у Києві. На це потенційний переможець має витратити не більше ніж 60 днів.

    Саме ж опитування має відбуватися у формі face-to-face на дому або біля будинку у респондента, враховуючи карантинні обмеження.

    Аукціон за цим тендером запланований на 18 жовтня.

    Нагадаємо, наразі українці найбільше довіряють Збройним силам України (68%), волонтерам (64%) та церкві (63,5%). Водночас найменше довіряють російським медіа, чиновникам, Верховній Раді та судам. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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    Теги: соцопитування Мінкульт
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    Уряд заміряє культурний рівень українців. Гроші вже виділені