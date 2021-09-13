Скільки грошей українці витрачають на лікування щомісяця? Результати соцопитування

З 2020 року частка тих, хто нічого не витрачає на лікування, зменшилась удвічі

З поширенням коронавірусу українці частіше стали частіше звертатися за медичною допомогою. За рік майже 20% громадян перехворіли на цей вірус, а тому частіше купували ліки та зверталися до лікарів. Про це свідчать результати опитування, проведені Фондом «Демократичні ініціативи» та соціологічною службою Центру Разумкова.

Незалежно від регіону проживання, в середньому на місяць громадяни витрачають на ліки та лікування від 200 до 500 грн – цей показник залишається незмінним вже 2 роки. Причому найбільше купують ліки особи, старші 60 років.

З 2020 року удвічі зменшилася частка тих, хто нічого не витрачає на лікування, на даний час вона становить 6% опитаних.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, група дослідників з Університету Південної Каліфорнії в США виявила докази, які свідчать про те, що люди, які були вакциновані проти Covid-19, згодом відчували поліпшення свого психічного здоров’я.

Тим часом фінський університет Тампере протестує вакцину від коронавірусу на немовлятах у віці від 6 місяців.

Також американські вчені з'ясували, що ліки від подагри - пробенецид - може використовуватися для боротьби з інфекцією SARS-CoV-2, що викликає Covid-19, а також з іншими поширеними і смертоносними респіраторними вірусами на кшталт RSV і грипу, оскільки володіє потрібними для цього противірусними властивостями.