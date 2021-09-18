Любить Росію і розмовляє російською. Соціологи представили портрет найбіднішого українця

Опитування проводилось в обласних центрах, які не перебувають під контролем російських чи проросійських сил

Українці, які вважають себе бідними, не хочуть до Європейського Союзу й НАТО

Більшість українців, які вважають себе бідними, розмовляють російською мовою, і не бачать нічого поганого у діях РФ відносно нашої країни та не хочуть до Європейського Союзу й НАТО. Про це свідчать результати всеукраїнського муніципального опитування, проведеного Міжнародним республіканським інститутом.

Де в Україні люди вважають себе найбіднішими?

Згідно з опитуванням, сьогодні найбільше змушені економити на харчуванні мешканці міста Суми (34%). Також таку відповідь дали 30% жителів Маріуполя. До слова, лише 7% ужгородців економлять на їжі.

Якщо говорити про тих, кому вистачає на харчування, а для покупки одягу, взуття потрібно назбирати чи позичити, то найбільший показник тут (35%) серед дніпрян і жителів Сєвєродонецька (29%).

Разом з тим, найменше скаржаться на відсутність коштів на базові потреби (вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки) мешканці Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Києва і Тернополя.

Цікаво, що саме у Маріуполі, Дніпрі, Сєвєродонецьку, а також у Сумах, Запоріжжі, Херсоні, Харкові та Одесі у побуті люди розмовляють російською мовою.

Крім того, у більшості цих міст «дуже тепло» (або просто «тепло») ставляться до Росії. Наприклад, у Сєвєродонецьку таких «фанатів РФ» на восьмому році війни аж 17%, а у Маріуполі – 14. Також ці міста лідирують по показнику негативного ставлення до ЄС.

Додамо й те, що в Одесі, Харкові та Маріуполі найбільше парафіян так званої УПЦ МП, священники якої не раз попадались на пропаганді «руского міра».

Повний рейтинг опитування можна переглянути за посиланням.

Опитування, на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів, проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил.

Нагадаємо, лідером серед українських міст за рівнем задоволеності мешканців послугами та комфортом, які їм забезпечує місцева влада, стала Вінниця. Такі результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом.

Як повідомлялося, 56% громадян України наразі підтримують економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.

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