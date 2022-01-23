Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга (фото)

Через епідемічну ситуацію сесія відбудеться в гібридному форматі

Українська парламентська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 23 січня вирушила до Страсбурга, де 24 січня розпочнеться січнева сесія асамблеї. Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу», народний депутат Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

Через епідемічну ситуацію сесія відбудеться в гібридному форматі. Від України окрім Кравчук фізично присутніми будуть: Марія Мезенцева, Сергій Соболєв та Олексій Гончаренко. Інші члени делегації працюватимуть онлайн.

Кравчук також розповіла, що у фокусі роботи на сесії цього разу: дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв’язку з нарощуванням російської загрози біля наших кордонів та оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови – Петра Толстого, який претендує на посаду віце-президента.

Крім цього, під час сесії відбудуться вибори президента асамблеї.

За словами Кравчук, українська делегація з колегами із Baltic+ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих. Також під час сесії буде розглянута жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та заслухана доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

До слова, у Парламентській Асамблеї Ради Європи пропонують перевірити нелегітимність президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що делегацію України в ПАРЄ очолювала «слуга народу» – Єлизавета Ясько. Але у січні 2021 року її замінила на цій посаді представниця цієї ж партії Марія Мезенцева.