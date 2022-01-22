  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Українські депутати пропонують ПАРЄ перевірити нелегітимність Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ПАРЄ хочуть перевірити нелегітимність Путіна - Українські депутати пропонують ПАРЄ перевірити нелегітимність Путіна
    У ПАРЄ хочуть перевірити нелегітимність Путіна
    фото: kremlin.ru

    Збір підписів за це рішення у ПАРЄ вже стартував

    У Парламентській Асамблеї Ради Європи пропонують перевірити нелегітимність президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

    Він нагадав, що у липні 2020 року були внесені 206 поправок до Конституції Росії, включно з тією, яка обнуляє строки президента. Це означає, що Путін зможе займати найвищі державні посади до 2036 року.

    За даними ЦВК Росії, 77,92% росіян проголосувало за ці зміни до Конституції під час «референдуму на пеньках». Голосування відбувалося не тільки у відведених приміщеннях, а і будь-де, зокрема, і на пеньках та у будь-яких місцях, де можна було поставити скриньку.

    Раніше Венеціанська комісія вже зазначала, що деякі поправки суперечать самій Конституції РФ. До того ж Комісія пояснювала, що обмеження кількості термінів президента унеможливлює узурпацію влади.

    «Дивлячись на те, що в Росії у 2024 році плануються вибори президента, ПАРЄ необхідно заслухати доповідь, щоб вивчити легітимність чи нелегітимність обнулення строків Путіна, а також взагалі законність повноважень майбутнього президента РФ», – повідомив Гончаренко.

    Теги: Путін Венеціанська комісія Олексій Гончаренко ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські депутати пропонують ПАРЄ перевірити нелегітимність Путіна