Українські депутати пропонують ПАРЄ перевірити нелегітимність Путіна

Збір підписів за це рішення у ПАРЄ вже стартував

У Парламентській Асамблеї Ради Європи пропонують перевірити нелегітимність президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.

Він нагадав, що у липні 2020 року були внесені 206 поправок до Конституції Росії, включно з тією, яка обнуляє строки президента. Це означає, що Путін зможе займати найвищі державні посади до 2036 року.

За даними ЦВК Росії, 77,92% росіян проголосувало за ці зміни до Конституції під час «референдуму на пеньках». Голосування відбувалося не тільки у відведених приміщеннях, а і будь-де, зокрема, і на пеньках та у будь-яких місцях, де можна було поставити скриньку.

Раніше Венеціанська комісія вже зазначала, що деякі поправки суперечать самій Конституції РФ. До того ж Комісія пояснювала, що обмеження кількості термінів президента унеможливлює узурпацію влади.

«Дивлячись на те, що в Росії у 2024 році плануються вибори президента, ПАРЄ необхідно заслухати доповідь, щоб вивчити легітимність чи нелегітимність обнулення строків Путіна, а також взагалі законність повноважень майбутнього президента РФ», – повідомив Гончаренко.