Українські депутати пропонують ПАРЄ перевірити нелегітимність Путіна
Збір підписів за це рішення у ПАРЄ вже стартував
У Парламентській Асамблеї Ради Європи пропонують перевірити нелегітимність президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» та член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.
Він нагадав, що у липні 2020 року були внесені 206 поправок до Конституції Росії, включно з тією, яка обнуляє строки президента. Це означає, що Путін зможе займати найвищі державні посади до 2036 року.
За даними ЦВК Росії, 77,92% росіян проголосувало за ці зміни до Конституції під час «референдуму на пеньках». Голосування відбувалося не тільки у відведених приміщеннях, а і будь-де, зокрема, і на пеньках та у будь-яких місцях, де можна було поставити скриньку.
Раніше Венеціанська комісія вже зазначала, що деякі поправки суперечать самій Конституції РФ. До того ж Комісія пояснювала, що обмеження кількості термінів президента унеможливлює узурпацію влади.
«Дивлячись на те, що в Росії у 2024 році плануються вибори президента, ПАРЄ необхідно заслухати доповідь, щоб вивчити легітимність чи нелегітимність обнулення строків Путіна, а також взагалі законність повноважень майбутнього президента РФ», – повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, що делегацію України в ПАРЄ очолювала «слуга народу» – Єлизавета Ясько. Але у січні 2021 року її замінила на цій посаді представниця цієї ж партії Марія Мезенцева.
Нагадаємо, що делегацію України в ПАРЄ очолювала «слуга народу» – Єлизавета Ясько. Але у січні 2021 року її замінила на цій посаді представниця цієї ж партії Марія Мезенцева.