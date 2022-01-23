Його серце зупишилося в День Соборності України

Друзі, сталося непоправне...

У Вирій відлетів наш побратим – видатний громадянин омріяної України, леґендарний творець фестивалю «Червона Рута» Тарас Мельник (17.01.1954 – 22.01.2022).

За небесною сутністю він був архангелом питомих українських цінностей, вічним революціонером, покликаним до культурної модернізації України. Розмаїття його обдарованості вражає – композитор і музиколог (учень Мирослава Скорика), фольклорист і етнолог (аспірант Московської консерваторії), аванґардовий джазовий піаніст і учасник рок-гурту «Еней», дослідник звичаєвої педагогіки українців та співзасновник культового дитячого фольклорного театру «Дай Боже!».

Його принципова патріотична позиція не пройшла повз увагу КДБ. Студента Тараса Мельника виключають з Київської консерваторії та «влаштувують» на завод автоматів. Не піддавшись на спокушання та залякування він з однодумцями напрацьовує концепцію конкурсного фестивалю сучасної української пісні. Фестиваль розглядається як інструмент психологічного єднання українців на основі новітньої української масової культури. Гостре розчарування недалекоглядною культурно-інформаційною політикою в період незалежності призводить до тривалої творчої депресії та відчуття безперспективності. Впродовж останніх років він досліджує українську звичаєву педагогіку, сподіваючись актуалізувати прадавні соціальні механізми задля морального зцілення нації.

Попри титанічні зусилля дружини, доньки, лікарів та друзів хвороба не відступила. Його серце перестало битися в Києві о 10:05, в День Соборності України. Переконаний, ім'я Тараса Мельника назавжди увійде в історію України, як постать національного культурного героя...

P.S. Відомостей про формат, час і місце прощання очікуємо від родини.

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