Американська розвідка знає, кого Кремль посадить керувати у Києві під час окупації – CNN
За даними розвідки Росія планує надати владу Євгену Мураєву
CNN повідомляє, що розвідка США має ту ж інформацію, яку опублікував Уряд Великобританії, про наміри Росії встановити маріонетковий режим на чолі з Мураєвим в Україні.
Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві».
«Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.
«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.
Також у відомстві назвали імена чотирьох колишніх українських політиків, із якими спецслужби Росії підтримують зв'язок.
У Лондоні наголосили, що деякі з названих осіб «беруть участь у плануванні нападу на Україну»:
- Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр України у 2012-2014 роках, який виконував обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році;
- Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр України у 2010-2012 роках та голова адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича;
- Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України;
- Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.
Мураєв заявив CNN в суботу, що «не коментуватиме» ці звинувачення, оскільки він громадянин України і все ще стикається із російськими санкціями.
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