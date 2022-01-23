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    Американська розвідка знає, кого Кремль посадить керувати у Києві під час окупації – CNN

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    Ряд розвідок оприлюднили плани Кремля щодо України - Американська розвідка знає, кого Кремль посадить керувати у Києві під час окупації – CNN
    Ряд розвідок оприлюднили плани Кремля щодо України
    фото з відкритих джерел

    За даними розвідки Росія планує надати владу Євгену Мураєву

    CNN повідомляє, що розвідка США має ту ж інформацію, яку опублікував Уряд Великобританії, про наміри Росії встановити маріонетковий режим на чолі з Мураєвим в Україні.

    Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві».

    «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

    «У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

    Також у відомстві назвали імена чотирьох колишніх українських політиків, із якими спецслужби Росії підтримують зв'язок.

    У Лондоні наголосили, що деякі з названих осіб «беруть участь у плануванні нападу на Україну»:

    • Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр України у 2012-2014 роках, який виконував обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році;
    • Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр України у 2010-2012 роках та голова адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича;
    • Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України;
    • Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.

    Мураєв заявив CNN в суботу, що «не коментуватиме» ці звинувачення, оскільки він громадянин України і все ще стикається із російськими санкціями.

    Нагадаємо, Кулеба розповів, як можна врегулювати конфлікт із Росією.

    Як відомо, Британія створить новий альянс з Україною та Польщею.

    Напередодні Велика Британія назвала наслідки вторгнення Росії в Україну.

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    Теги: розвідка Росія США депутат війна Путін Андрій Клюєв Євген Мураєв Микола Азаров Сергій Арбузов час
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    Американська розвідка знає, кого Кремль посадить керувати у Києві під час окупації – CNN