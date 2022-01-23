Американська розвідка знає, кого Кремль посадить керувати у Києві під час окупації – CNN

За даними розвідки Росія планує надати владу Євгену Мураєву

CNN повідомляє, що розвідка США має ту ж інформацію, яку опублікував Уряд Великобританії, про наміри Росії встановити маріонетковий режим на чолі з Мураєвим в Україні.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві».

«Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

Також у відомстві назвали імена чотирьох колишніх українських політиків, із якими спецслужби Росії підтримують зв'язок.

У Лондоні наголосили, що деякі з названих осіб «беруть участь у плануванні нападу на Україну»:

Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр України у 2012-2014 роках, який виконував обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році;

Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр України у 2010-2012 роках та голова адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича;

Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України;

Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.

Мураєв заявив CNN в суботу, що «не коментуватиме» ці звинувачення, оскільки він громадянин України і все ще стикається із російськими санкціями.

Нагадаємо, Кулеба розповів, як можна врегулювати конфлікт із Росією.

Як відомо, Британія створить новий альянс з Україною та Польщею.

Напередодні Велика Британія назвала наслідки вторгнення Росії в Україну.

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