Авіакомпанія Lufthansa перенесла нічні рейси до Києва на тлі загрози нападу Росії

Німецька авіакомпанія змінила графік через нестабільну політичну ситуацію в Україні

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік кількох своїх нічних авіарейсів до Києва на тлі побоювань нападу Російської Федерації на Україну, повідомляє «Європейська правда».

Зокрема, авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись із німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі, розповіла у Facebook екснардеп Вікторія Войціцька.

За її словами, причину переносу рейсу пояснили «політичною ситуацією», через яку екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч.

«Як нам в літаку ще раз повторили, «ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу». І це не паніка, а констатація нових реалій. До речі, авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через «політичну нестабільність», хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж вісім годин на літак», – додала Войціцька у соцмережі.

Любов Цибульська, екскерівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, яка теж летіла цим рейсом, підтвердила в коментарі «Європейській правді», що представники авіакомпанії називали причиною перенесення рейсу саме політичну ситуацію. За її словами, таке пояснення надали на стійці під час реєстрації, а потім озвучили і в салоні літака.

«Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні», – процитувала Цибульська пояснення працівників авіакомпанії.

Водночас, за словами Цибульської, ночівлю в готелі компанія оплатила.

Крім того, згідно з графіком польотів франкфуртського аеропорту, авіакомпанія перенесла на ранок наступного дня два рейси з Франкфурта до Києва, заплановані на 22 і 23 січня о 17:10.

Водночас, «Австрійські авіалінії», які входять до групи Lufthansa, наразі не пішли на такий крок для свого вечірнього рейсу з Відня – його розклад лишається незмінним.

Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

Також повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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