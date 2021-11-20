Білорусь поновить імпорт електроенергії в Україну: відома дата
Постачання електроенергії було припинено 18 листопада без пояснення причин
Імпорт електроенергії з Білорусі після припинення постачання з 18 листопада планується поновити завтра, 21 листопада. Про це свідчать дані на сайті ENTSO-E, передає «Інтерфакс-Україна».
Згідно з даними на сайті, які оновлюються за кілька годин до постачання, на всі години доби 21 листопада імпорт планується обсягом 415 МВт щогодини, як це було з 9 до 17 листопада.
Добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання електроенергії.
Нагадаємо, 17 листопада Міненерго Білорусі попередило про припинення з 18 листопада нещодавно відновленого постачання електроенергії в Україну.
8 листопада повідомлялося, що Білорусь передумала продавати Україні електроенергію.
Проте вже наступного дня білоруське держоб'єднання «Біленерго» спростувало інформацію про відмову продавати електроенергію Україні.
У «Біленерго» уточнили, що країна продовжуватиме постачати електроенергію на Україну в рамках контракту на листопад.
«Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань», – сказали у компанії.
Раніше повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.
Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».
Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.
Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.
Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.
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