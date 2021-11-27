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    Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя 568 людей

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    26 листопада в Україні госпіталізовано понад 3 тис. осіб з захворюванням на коронавірус - Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя 568 людей

    26 листопада в Україні госпіталізовано понад 3 тис. осіб з захворюванням на коронавірус

    За минулу добу в Україні зафіксовано 14,2 тис. нових випадків коронавірусного захворювання

    Від початку вакцинації від коронавірусу в Україні зроблено понад 24 млн щеплень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 296, медпрацівників – 212.

    За добу 279 776 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 305 осіб;
    • летальних випадків – 568;
    • одужало – 22 946 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 414 540 осіб;
    • одужало – 2 899 967 осіб;
    • летальних випадків – 84 717;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15 793 678.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

    До слова, дніпрянин Максим Карпенко, який раніше не вірив у вакцинацію, на собі відчув, що таке коронавірус.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дніпрі пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах, у лікарнях не вистачає місць.

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    Теги: українці хвороби щеплення уряд коронавірус
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    Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя 568 людей