Євросоюз узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

Посли ЄС дадуть «зелене світло» санкціям 1 грудня

У п'ятницю, 26 листопада, у Європейському Союзі узгодили новий пакет санкцій проти 28 білоруських фізичних та юридичних осіб. Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Досягнута спільна згода щодо п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. 28 осіб та організацій. Посли ЄС дадуть «зелене світло» у середу, 1 грудня, й опублікують список наступного дня в офіційному релізі ЄС», – написав Йозвяк.

Раніше стало відомо, які санкції ЄС готує для Білорусі.

Зокрема, Євросоюз розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також до проєкту списку входить готель «Мінськ» для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings. Зазначається, що з 7 листопада Cham Wings виконала чотири рейси з Дамаску до Мінська. 13 листопада авіакомпанія повідомила, що зупиняє польоти до Білорусі «негайно».

Крім того, до списку санкцій може потрапити аеропорт Мінська. За словами дипломатів, держави-члени розділилися у думках про те, чи слід застосовувати ці заходи до аеропорту з урахуванням пов'язаних із цим юридичних складнощів.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

Напередодні біженці хотіли прорвати кордон Польщі: поліція ледве відбила штурм (відео).

Раніше експерт розповів, як Путін вдало погрався Лукашенком під час міграційної кризи.

Зазначимо, 24 листопада було зафіксовано 375 спроб незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Раніше повідомлялося, що, за словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, потік мігрантів з Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому.

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