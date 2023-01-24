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Уряд сьогодні розгляне звільнення очільників п’ятьох областей – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд сьогодні розгляне звільнення очільників п’ятьох областей – ЗМІ
фото ілюстративне

Питання призначення нових очільників ОДА сьогодні не розглядатимуть

Кабінет міністрів сьогодні планує погодити звільнення голів військових адміністрацій у п’ятьох областях. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

«Кабмін сьогодні розгляне відставку голів ОДА», – повідомило джерело.

Йдеться про очільників таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Херсонська та Київська. При цьому, як зазначили джерела, питання призначення нових очільників ОДА сьогодні не розглядатимуть.

Раніше повідмолялося про відставку заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова.

Також після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента. 

Також у віставку подав заступники міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря та В’ячеслав Негода.

Теги: Кабмін звільнення Дмитро Кулеба Валентин Резніченко

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