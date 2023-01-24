Уряд сьогодні розгляне звільнення очільників п’ятьох областей – ЗМІ

Питання призначення нових очільників ОДА сьогодні не розглядатимуть

Кабінет міністрів сьогодні планує погодити звільнення голів військових адміністрацій у п’ятьох областях. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

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«Кабмін сьогодні розгляне відставку голів ОДА», – повідомило джерело.

Йдеться про очільників таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Херсонська та Київська. При цьому, як зазначили джерела, питання призначення нових очільників ОДА сьогодні не розглядатимуть.

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Раніше повідмолялося про відставку заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова.

Також після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

Також у віставку подав заступники міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря та В’ячеслав Негода.