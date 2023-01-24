Ще один заступник міністра розвитку громад подав у відставку

Причин звільнення В'ячеслав Негода не назвав

Заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода також подав у відставку. Про це він написав у Facebook.

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Причин такого рішення він не назвав.

«У кожної важливої справи – свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити та покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти. Але хочу згадати і подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто приймав важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо - децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося про відставку заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова.

Також після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

Також у віставку подав заступник міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря.