Уряд ухвалив реформу лісової галузі

Підприємство «Ліси України» є правонаступником майна, прав та обов’язків спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств

Кабінет міністрів запустив реформу лісової галузі, в межах якої 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають в єдине державне спеціалізоване підприємство «Ліси України». Про це йдеться в постанові уряду №1003, яка оприлюднена на урядовому порталі.

Зокрема, документ ліквідує як юридичні особи публічного права низку територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів, а також утворює державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України».

До нього шляхом злиття увійдуть спеціалізовані державні лісогосподарські підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, з подальшим перетворенням державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі. При цьому новоутворене підприємство має й надалі лишатись у власності держави.

Відповідно до постанови, підприємство «Ліси України» є правонаступником майна, прав та обов’язків спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються. Також до нього в користування перейдуть відповідні права, сертифікати, договори та дозвільні документи.

При цьому Державне агентство лісових ресурсів має зберегти робочі місць працівників підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються.

Як повідомляв «Главком», вигодонабувачем змін у лісовому господарстві окремі депутати називають українського мільярдера Леоніда Юрушева, тестя колишнього голови Черкаської облдержадміністрації та екснардепа Олександра Скічка.