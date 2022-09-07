Уряд повністю заборонив експорт вугілля

Українське вугілля тепер не можна експортувати

Кабінет Міністрів повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

«Внесено зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701», – зазначив він.

Раніше Кабінет міністрів заборонив вивіз із України кількох видів палива. Зважаючи на збройну агресію Росії та запроваджений в країні воєнний стан, уряд оголосив про заборону експорту:

рідкого палива (мазуту);

кам’яного вугілля, антрациту та брикетів і котунів, одержаних з кам’яного вугілля;

природний газ, видобутий в Україні.

Під заборону не потрапило лише коксівне вугілля

Тим часом, Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії.