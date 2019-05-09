Новий глава ДФС підтримує ідею декларування доходів всіма українцями



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У Державній податковій службі планують реалізувати цю ідею за допомогою електронного кабінету платника податків

Новопризначений голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що підтримує ідею загальнообов’язкового декларування доходів всіма українцями. Раніше цю ідею пропонували у команді Володимира Зеленського.

Про це Верланов заявив під час спілкування з журналістами, передає «УНІАН».

«Щодо адміністративної складової, то ми зробимо все можливе з великим акцентом на діджиталізацію, на електронний сервіс, щоб це (загальне декларування — ред.) пройшло якомога безболісніше для всіх громадян», — повідомив Верланов.

За його словами, проведення загальнообов’язкового декларування має стати «нульовою точкою», яка дозволить суспільству рухатися далі. У Державній податковій службі планують реалізувати цю ідею за допомогою електронного кабінету платника податків, доступ до якого отримає кожен громадянин.

Раніше з ідеєю про запровадження загального декларування доходів та майна виступив податковий радник новообраного президента України Володимира Зеленського.

8 травня Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова новим головою Державної податкової служби. Сама служба запрацює орієнтовно на початку липня, до того часу функції податкової й надалі виконуватиме ДФС.

23 квітня завершився конкурс на голову Державної податкової служби України. Його переміг заступник міністра фінансів Сергій Верланов.