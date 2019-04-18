У Києві організували «податковий майдан» проти терору ДФС бізнесу, – ЗМІ



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У рамках безстрокової акції активісти розбили намети та встановили польову кухню

Мітингувальники вимагають притягнення до відповідальності Сергія Білана та його підлеглих, які побудували корупційні схеми та схеми віджиму податковою поліцією, - активіст

У Києві вже третій день тривають акції протесту біля будівлі Державної фіскальної служби (ДФС) України. Учасники «податкового майдану» вимагають негайного звіту виконувача обов'язків керівника ДФС України Олександра Власова щодо незаконних дій його підлеглих Антона Замятіна та Ігоря Чапічадзе, а також притягнення до відповідальності першого заступника голови ДФС Сергія Білана.

Про це повідомив інформаційний портал «СтопКор», пишуть «Українські новини».

Зазначається, що сьогодні біля ДФС України зібралося багато представників різних громадських організацій та громадян, які стикнулися з беззаконням та зловживання службовим становищем податковою поліцією. «Мітингувальники налаштовані рішуче, хочуть проводити акцію безстроково і мають ряд вимог до керівництва. Йдеться про системне покривання керівництвом ДФС України злочинних схем своїх підлеглих», - розповів координатор правозахисного підрозділу ГО «Стоп корупції» Ігор Бондарчук.

За словами Бондарчука, вони протестують не проти самої ДФС, як фіскального органу, а вимагають притягнення до відповідальності Сергія Білана та його підлеглих, які побудували корупційні схеми та схеми віджиму податковою поліцією. «За декілька днів протестів, мітингувальників так і не запросили до керівництва ДФС, щоб вислухати. Важливою умовою протестів є звільнення першого заступника керівника Білана Сергія, який і покриває злочинні корупційні схеми, використовуючи податкову поліцію», – розповів координатор правозахисного підрозділу ГО «Стоп корупції».

Крім того, учасники акції висунули наступні вимоги:

Припинити вчиняти фізичні та психологічні розправи над бізнесом. Негайно закрити сфабриковану справу проти страхової компанії «Арсенал-страхування» (Постанову про закриття справи передати учасникам безстрокової акції протесту у намет). Негайно виконати рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.19 та повернути все награбоване злочинним шляхом у контрагентів страхової компанії. (Повернення награбованого – публічно, у присутності правозахисників та адвокатів, у наметі). Негайно надати правозахисникам ГО «Стоп корупції» копію наказу в.о. голови ДФС про відсторонення Чапічадзе й Замятіна від посад та проведення службового розслідування.

У рамках безстрокової акції активісти розбили намети, встановили польову кухню та «створили «стіну плачу», де можна написати усі «гріхи» фіскалів.

Відповідні написи вже зробили підприємці, які постраждали від дій працівників служби, та учасники фіскального майдану.