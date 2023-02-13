Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва

Представник країни-агресорки впевнений, що «спецоперація» зазнала краху

Російський політолог, ексдепутат Держдуми та довірена особа російського диктатора Сергій Марков заявив, що так звана «спецоперація» провалилася і тепер росіянам доведеться брати Київ 25 років. Відповідне інтерв’ю з його заявами поширюють російські засоби масової інформації.

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За його словами, армія окупантів не була готова до такого протистояння, через що «спецоперація закінчилася так і не розпочавшись».

Путінський політолог вважає, що російські генерали планували зайняти повітряний простір над Україною, однак українська протиповітряна оборона не дає цього зробити.

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«Наші літаки не літають на території противника. Вони підлітають до кордону, щоб їх не збили, випускають пару ракет і йдуть назад», – зазначив він.

За його прогнозами, Київ Росія зможе взяти років через 25.



«Якщо селища типу Соледара та Бахмута брати по кілька місяців, то ми дійдемо до Києва через 10 чи 25 років», – зауважив Марков.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, скільки загарбників треба знищувати Збройним силам України щодня, щоб завершити війну.

До слова, добігла кінця 354 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.