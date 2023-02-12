Банкова озвучила, скільки загарбників треба знищувати щодня, аби завершити війну

Подоляк вважає, що для завершення війни українським захисникам необхідно знищувати по 5 тис. росіян щодня

Для швидкої ліквідації загарбників потрібні далекобійні ракети, танки та авіація

Російські загарбники накопичили багато живої сили, яку Збройні сили України мають максимально швидко знищити, аби наблизити завершення війни. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Як зазначив Подоляк, для фіналізації війни з РФ українським захисникам необхідно знищувати по 5 тис. росіян на день.

«Дійсно, Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам в день треба робити не по 1000 «похоронок» для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення і знищення», – заявив він.

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Радник керівника Офісу президента наголосив, що для швидкої ліквідації загарбників потрібні далекобійні ракети, танки та авіація.

«Це ті три інструменти, які на даному етапі нам вкрай необхідні. Також нам потрібні снаряди калібру 155 мм, нам потрібні ракети для ППО. І про це так само будуть говорити на «Рамштайні», – додав Подоляк.

Нагадаємо, триває 354 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.