Кулеба назвав країну, яка має потрібну зброю, але відмовляється постачати її Україні

Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді на полях Конференції ООН з питань зміни клімату

Країна намагається балансувати та дотримуватися нейтральної позиції

Українські дипломати налагоджують співпрацю з різними країнами світу, збільшуючи кількість держав, які нас підтримують. Однак і досі є ті, хто намагається балансувати і дотримуватися свого роду нейтральної позиції. Про це в інтерв'ю BBC розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як приклад у цій ситуації він навів Індію, яка б могла нам надати багато потрібної для боротьби зброї, але не робить цього.

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Дмитро Кулеба розповів, що зараз Україна веде непрості дискусії з Індією на різних рівнях. За словами голови МЗС, є два канали комунікації – по лінії міністерства закордонних справ та розмови між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком з радником прем'єра Індії з питань нацбезпеки. Окрім того, між президентом Володимиром Зеленським та індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді була телефонна розмова.

Розмови з індійськими колегами Кулеба називає дружніми, але найбільшим подразником у переговорах є питання російської нафти, яку Нью-Делі купує в країни-агресора.

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Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Індія має чимало потрібного для України озброєння, однак вона не бажає його передавати нам та займає стриману позицію.

«Що стосується співробітництва з Росією, то нафту вони купують, навчання проводять, але окремі дуже серйозні стратегічні проєкти у сфері закупівлі російських озброєнь і спільного виробництва російських озброєнь згортаються. Тому в Індії вони продовжують балансувати, але ми будемо поступово працювати, щоб перетягувати їх на правильний бік історії», – підкреслив Кулеба.

Зазначимо, Індія і досі продовжує купувати російську нафту, однак пильно стежить за санкціями від Євросоюзу. Станом на грудень Росія була лідером з імпорту нафти в Індію, постачаючи понад 1 мільйон барелів сировини на день. Однак у Нью-Делі кажуть, що якщо США та ЄС розглядатимуть питання введення вторинних санкцій – поставки з Росії обмежать.

Нагадаємо, за даними трейдерів, у січні 2023 року найбільшими імпортерами російської нафти стали Індія та Китай.

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Раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.