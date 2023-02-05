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Кулеба назвав країну, яка має потрібну зброю, але відмовляється постачати її Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кулеба назвав країну, яка має потрібну зброю, але відмовляється постачати її Україні
Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді на полях Конференції ООН з питань зміни клімату
фото: Офіс президента

Країна намагається балансувати та дотримуватися нейтральної позиції

Українські дипломати налагоджують співпрацю з різними країнами світу, збільшуючи кількість держав, які нас підтримують. Однак і досі є ті, хто намагається балансувати і дотримуватися свого роду нейтральної позиції. Про це в інтерв'ю BBC розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як приклад у цій ситуації він навів Індію, яка б могла нам надати багато потрібної для боротьби зброї, але не робить цього.

Дмитро Кулеба розповів, що зараз Україна веде непрості дискусії з Індією на різних рівнях. За словами голови МЗС, є два канали комунікації – по лінії міністерства закордонних справ та розмови між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком з радником прем'єра Індії з питань нацбезпеки. Окрім того, між президентом Володимиром Зеленським та індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді була телефонна розмова.

Розмови з індійськими колегами Кулеба називає дружніми, але найбільшим подразником у переговорах є питання російської нафти, яку Нью-Делі купує в країни-агресора.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Індія має чимало потрібного для України озброєння, однак вона не бажає його передавати нам та займає стриману позицію.

«Що стосується співробітництва з Росією, то нафту вони купують, навчання проводять, але окремі дуже серйозні стратегічні проєкти у сфері закупівлі російських озброєнь і спільного виробництва російських озброєнь згортаються. Тому в Індії вони продовжують балансувати, але ми будемо поступово працювати, щоб перетягувати їх на правильний бік історії», – підкреслив Кулеба.

Зазначимо, Індія і досі продовжує купувати російську нафту, однак пильно стежить за санкціями від Євросоюзу. Станом на грудень Росія була лідером з імпорту нафти в Індію, постачаючи понад 1 мільйон барелів сировини на день. Однак у Нью-Делі кажуть, що якщо США та ЄС розглядатимуть питання введення вторинних санкцій – поставки з Росії обмежать.

Нагадаємо, за даними трейдерів, у січні 2023 року найбільшими імпортерами російської нафти стали Індія та Китай.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.

 

 

 

Теги: Дмитро Кулеба озброєння Україна навчання Індія Китай міністр росія

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