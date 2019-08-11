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    Політика

    В ОБСЄ розповіли, як бойовики роздають паспорти «ЛНР»

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    <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Фото: УФМС Росії<o:p></o:p></span></p> - В ОБСЄ розповіли, як бойовики роздають паспорти «ЛНР»

    Фото: УФМС Росії

    Ажіотажу щодо отриманням документа ОБСЄ не виявила

    В Алчевську спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували видачу бойовиками паспортів «ЛНР» місцевому населенню на окупованій території.

    Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

    Спостерігачі місії повідомляють про чергу з близько 30 осіб, чоловіків і жінок різного віку для подачі документів на отримання паспорта терористичної організації «ЛНР».

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    «Жінка з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає 4-5 заяв на день. Чоловік повідомив, що подає документи для отримання паспорта, що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина РФ, де він живе і працює з 2014 року», – розповіли у місії.

    Члени патруля СММ ОБСЄ також бачили жінку, підлітка (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років), які вийшли з будівлі, біля якої була черга, з паспортами «ЛНР» в руках.

    Як повідомлялося, у ЄС розробляють правила ідентифікації паспортів РФ, виданих жителям Донбасу.

    Тука: Російські паспорти не зацікавили жителів Донбасу.

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