В ОБСЄ розповіли, як бойовики роздають паспорти «ЛНР»



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Фото: УФМС Росії

Ажіотажу щодо отриманням документа ОБСЄ не виявила

В Алчевську спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували видачу бойовиками паспортів «ЛНР» місцевому населенню на окупованій території.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Спостерігачі місії повідомляють про чергу з близько 30 осіб, чоловіків і жінок різного віку для подачі документів на отримання паспорта терористичної організації «ЛНР».

«Жінка з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає 4-5 заяв на день. Чоловік повідомив, що подає документи для отримання паспорта, що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина РФ, де він живе і працює з 2014 року», – розповіли у місії.

Члени патруля СММ ОБСЄ також бачили жінку, підлітка (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років), які вийшли з будівлі, біля якої була черга, з паспортами «ЛНР» в руках.

Як повідомлялося, у ЄС розробляють правила ідентифікації паспортів РФ, виданих жителям Донбасу.

Тука: Російські паспорти не зацікавили жителів Донбасу.