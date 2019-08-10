Тука: Російські паспорти не зацікавили жителів Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни розгублені через провалену паспортизацію Донбасу – Тука

Російськими паспортами нехтують навіть бойовики

Ватажки проросійських бойовиків на Донбасі поставили перед «народною міліцією» план з паспортизації місцевих мешканців. Причиною цього стало те, що більшість населення окупованих територій нехтує спрощеною процедурою отримання російських паспортів.

За інформацією українських спецслужб, жодного ажіотажу через спрощення процедури не відбулося, розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі Прямого.

«Росіяни відверто розгублені з цього приводу. Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник навіть проводив нараду серед так званої «народної міліції». Давав їм наганяй і ставив план з паспортизації, якою нехтують навіть члени незаконних збройних формувань», – заявив Тука.

У ЄС розробляють правила ідентифікації паспортів РФ, виданих жителям Донбасу.