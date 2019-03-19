Поліцейські Луганщини затримали учасника незаконного збройного формування «ЛНР»



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Скріншот з відео: npu.gov.ua

Зі слів чоловіка, навесні 2015 року він, мешкаючи у Луганську, через скрутне матеріальна становище вступив до рядів НЗФ так званої «ЛНР», де півроку виконував роботи по ремонту військової техніки

На блокпосту в смт. Біловодськ, під час перевірки документів у пасажирів автомобіля, поліцейські виявили 45–річного чоловіка, який за базами даних правоохоронців значиться, як учасник незаконних збройних формувань. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.



Зі слів чоловіка, навесні 2015 року він, мешкаючи у місті Луганську, через скрутне матеріальна становище вступив до рядів НЗФ так званої «ЛНР», де протягом шести місяців виконував роботи по ремонту військової техніки. За свою службу чоловік отримував 15 тисяч російських рублів.

Наразі чоловік висловлює каяття щодо своєї участі у незаконних збройних формуваннях. Даний факт зареєстровано.

Чоловіка передано до Служби безпеки України.

Нагадаємо, 10 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк.

Натомість СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР».