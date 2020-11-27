В Офісі президента не виключають, що Зеленський може піти на другий термін

Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що йому не вистачить одного президентського терміну

Якщо Зеленський прийме рішення про другий термін, то «мабуть, скаже про це народу»

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що президент України Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін.

Про це Тимошенко розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

«Якщо у президента буде таке рішення (піти на другий президентський термін, – ред.), він про це скаже. Так, на пресконференції він, дійсно, сказав, що одного терміну мало через об'єктивні причини, а не через те, що він вирішив йти на другий термін. Дійсно, для того, щоб відбудувати країну, одного терміну замало – це невеликий період, тому що його об'єктивно недостатньо. Ми про це не говоримо, тому що в нас на обговорення другого терміну президентських виборів зараз немає часу», – заявив Тимошенко.

Він додав, що якщо Зеленський прийме таке рішення, то «мабуть, скаже про це народу».

«Я не бачу такої ситуації наразі, в принципі, тому що президент дійсно хоче зробити країну іншою, розвинутою. Але таке питання зараз взагалі не стоїть», – сказав Тимошенко.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський зазначив, що йому не вистачить одного президентського терміну та має намір подумати про другий президентський термін.

Однак, напередодні виборів Зеленський ще як кандидат заявляв, що йому вистачить одного терміну на посаді голови держави.

Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президентові Володимиру Зеленському подобається керувати державою, але наразі думає не про другий термін, а про те, як досидіти перший.