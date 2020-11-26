Зеленський вніс до Ради «невідкладний» законопроєкт про підтримку бізнесу (документ)

Законопроєкт визначено як невідкладний

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про підтримку бізнесу під час карантину. Проєкт зареєстровано під №4429.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Текст проєкту закону вже є на сайті і з ним можна ознайомитись. Документ вже передали на розгляд профільного комітету.

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Президент визначив даний законопроєкт як невідкладний.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі ж виплати отримають і звільнені наймані працівники. Він заявив, що відповідні законопроєкти скоро повинні внести в парламент.

За попередніми розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми складе майже 10 млрд гривень.

До слова, міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Як відомо, в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.