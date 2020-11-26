«Люблю»: Зеленський опублікував фото з батьками в Кривому Розі

Президент Володимир Зеленський 26 листопада перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині

Володимир Зеленський під час візиту до Кривого Рогу заїхав до батьків

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до рідного Кривого Рогу заїхав до батьків.

На своїй сторінці у Facebook глава держави оприлюднив фото із матір’ю та батьком.

«Кривбас! Тато! Мама! Люблю», – підписав світлину Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 листопада перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині. Спочатку глава держави взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, який днями помер внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Потім Зеленський ознайомився із ходом будівництва ділянки дороги біля Дніпра та подивися на хід реконструкції траси Н-23 біля Кривого Рогу. У Кривому Розі він взяв участь обговорення екологічних питань.

До слова, як повідомив «Детектор медіа», журналістів Кривого Рогу та Дніпра вже вдруге не пустили висвітлювати візит президента Зеленського. Зокрема, зустріч президента в Кривому Розі назвали «закритою нарадою», на яку не запросили навіть місцевих чиновників.