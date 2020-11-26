«Люблю»: Зеленський опублікував фото з батьками в Кривому Розі
Володимир Зеленський під час візиту до Кривого Рогу заїхав до батьків
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до рідного Кривого Рогу заїхав до батьків.
На своїй сторінці у Facebook глава держави оприлюднив фото із матір’ю та батьком.
«Кривбас! Тато! Мама! Люблю», – підписав світлину Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 листопада перебуває з робочим візитом на Дніпропетровщині. Спочатку глава держави взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, який днями помер внаслідок ускладнень від коронавірусу.
Потім Зеленський ознайомився із ходом будівництва ділянки дороги біля Дніпра та подивися на хід реконструкції траси Н-23 біля Кривого Рогу. У Кривому Розі він взяв участь обговорення екологічних питань.
До слова, як повідомив «Детектор медіа», журналістів Кривого Рогу та Дніпра вже вдруге не пустили висвітлювати візит президента Зеленського. Зокрема, зустріч президента в Кривому Розі назвали «закритою нарадою», на яку не запросили навіть місцевих чиновників.