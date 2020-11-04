Богдан про другий термін Зеленського: Він вже думає, як просто досидіти перший

Андрій Богдан вважає, що Володимир Зеленський схильний відкладати вирішення проблем і в нього нічого не виходить на посаді президента

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президентові Володимиру Зеленському подобається керувати державою, але наразі думає не про другий термін, а про те, як досидіти перший.

В інтерв'ю Українській правді Богдан заявив, що в Зеленського наразі нічого не виходить на президентському посту.

«Я не знаю, чия це ідея. Але який другий термін? Ти тільки злітаєш. Ти ще нічого не зробив. В тебе ще нічого не виходить. Який другий термін? Я не думаю, що зараз він думає про другий термін. Я думаю, що він вже думає, як досидіти перший. Кількість відкладених проблем: Конституційний суд – це відкладена проблема. Він її не вирішив, він сказав: та потом!. От бах, на – їж! Верховна Рада – це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бах!», – заявив Богдан.

Також серед відкладених проблем, за словами Богдана, – коронавірус, війна, зіткнення, поранені і убиті на Донбасі, проблеми у всіх міністерствах, у внутрішній управлінській вертикалі, у правоохоронній системі.

На запитання, що чекає Зеленського – майбутнє Ющенка чи Януковича, Богдан відповів, що йому страшно, бо Зеленський «непогана людина, просто йому в якийсь момент стало подобатись бути президентом».

Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

У вересні в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан заявив, що Зеленський поступово перетворюється на «Брежнєва».