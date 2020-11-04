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    Богдан про другий термін Зеленського: Він вже думає, як просто досидіти перший

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    Андрій Богдан - Богдан про другий термін Зеленського: Він вже думає, як просто досидіти перший
    Андрій Богдан
    Фото: Дмитро Ларін та Назарій Мазилюл/УП

    Андрій Богдан вважає, що Володимир Зеленський схильний відкладати вирішення проблем і в нього нічого не виходить на посаді президента

    Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президентові Володимиру Зеленському подобається керувати державою, але наразі думає не про другий термін, а про те, як досидіти перший.

    В інтерв'ю Українській правді Богдан заявив, що в Зеленського наразі нічого не виходить на президентському посту. 

    «Я не знаю, чия це ідея. Але який другий термін? Ти тільки злітаєш. Ти ще нічого не зробив. В тебе ще нічого не виходить. Який другий термін? Я не думаю, що зараз він думає про другий термін. Я думаю, що він вже думає, як досидіти перший. Кількість відкладених проблем: Конституційний суд – це відкладена проблема. Він її не вирішив, він сказав: та потом!. От бах, на – їж! Верховна Рада – це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бах!», – заявив Богдан.

    Також серед відкладених проблем, за словами Богдана, – коронавірус, війна, зіткнення, поранені і убиті на Донбасі, проблеми   у всіх міністерствах, у внутрішній управлінській вертикалі, у правоохоронній системі.

    На запитання, що чекає Зеленського – майбутнє Ющенка чи Януковича, Богдан відповів, що йому страшно, бо Зеленський «непогана людина, просто йому в якийсь момент стало подобатись бути президентом».

    Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

    У вересні в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан заявив, що Зеленський поступово перетворюється на «Брежнєва».

    20 травня Володимир Зеленський зазначив, що йому не вистачить одного президентського терміну та має намір подумати про другий президентський термін.   Однак, напередодні виборів Зеленський ще як кандидат заявляв, що йому вистачить одного терміну на посаді голови держави.
    Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс президента
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