В окупованому Криму затримали понад 30 кримських татар

Люди біля ізолятора зустрічали адвоката Едема Семедляєва

В окупованому Криму в Сімферополі так звані «поліцейські» затримали більше 30 кримських татар, які зібралися біля спецприймальника, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбував адміністративний арешт. Про це повідомляє «Кримську Солідарність».

«Сьогодні під будівлею ІТТ в Сімферополі затримали 31 людину. Серед них є жінки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед затриманих кореспонденти «Кримської солідарності» Енвер Алімов, Аліма Сулейманова, Вілена Темер'янова, цивільний журналіст Длявера Ібрагімова.

11 листопада адвокат Едем Семедляєв був заарештований на 12 діб центральним районним судом Сімферополя за статтею 19.3 КоАП РФ за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу «Е» Руслана Шамбазова.

23 листопада закінчився термін його перебування в спецприймальнику.

«З усього Криму приїхали співвітчизники зустріти народного захисника», – наголошується в повідомленні.

Як відомо, Семедляєв є захисником українських політв’язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва. Усі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки. А це є порушенням права на захист, гарантованого ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності.

До слова, ФСБ затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України.

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